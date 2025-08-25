Marmara Adası saatlerdir yanıyor!

Yangın, saat 22.30 civarında Okullar Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi.

Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gönderilen ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çabası sürüyor.

Balıkesir Marmara Adası Okullar Mahallesi’ndeki çıkan orman yangını sürerken, bölgeye Erdek Limanı’ndan gemiyle 10 itfaiye aracı gönderildi.

Yangına müdahale etmeye gelen bir itfaiye aracı bölgeye çıkarken bozuldu. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.