Marmara Adası'nda feribot krizi! Yolcular isyan etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Avşa Adası'ndan Tekirdağ'a giden feribot, Marmara Adası'nda hava muhalefeti ve fazla yolcu nedeniyle 1 saat 45 dakika bekletildi. Yolcular tepki gösterirken, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Avşa Adası'ndan Tekirdağ'a gitmek üzere, 250'si biletli 100'ü biletsiz toplam 350 yolcu ve 70 araç ile saat 11.15'te hareket eden "Saraylar" isimli feribot, 45 dakikalık yolculuktan sonra, yolcu indirip, almak için Marmara Limanı'na yanaştı.

Olumsuz hava koşullarını dikkate alan Liman Başkanlığı, fazla yolcu bulunduğu gerekçesiyle feribotun Tekirdağ'a seferine izin vermedi. Bu karara tepki gösteren bazı yolcular çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Marmara Liman Başkanlığı, çağrılan "Serdar-5" isimli feribota 100 yolcuyu aktardıktan sonra, saat 13.45'te feribotların hareketine izin verdi. "Saraylar" feribotu, 1 saat 45 dakikalık gecikmenin ardından Tekirdağ seferine devam etti.

