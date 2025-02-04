Marmara, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’de kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MGM, Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma olayının görüleceğini, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Hava sıcaklığının ise kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 6, en düşük 1; İstanbul’da en yüksek 8, en düşük 6; İzmir’de en yüksek 12, en düşük 10 derece olacak.