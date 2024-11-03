Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Kaynak: İHA
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Poyraz fırtınası nedeniyle etkili olan dalgaların ulaşımı zorlaştırdığı Marmara Denizi'nde büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarına demirledi. Balıkçılar fırtına nedeniyle limanlarda bekliyor.

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nde uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin rotasında zorluklar oluşturdu.

Fırtına ile beraber yükselen dalgalar, gemilerin güvenli seyahatini engellerken, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı.

Tekirdağ'daki balıkçılar da fırtınanın etkisiyle denize açılamazken, teknelerini barınaklarda rıhtıma bağladı. Bölgedeki yetkililer, poyrazın etkisinin azalmasının ardından balıkçıların tekrar denize açılarak avcılığa devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, fırtınanın etkisini azaltması ve deniz şartlarının düzelmesiyle balıkçıların faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken, Tekirdağ'daki limanlarda bekleyen gemilerin de uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava şartlarının düzelmesi, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini normal seyrine döndürecek.

Son Haberler
Emekli bankacının akılalmaz soygun planı. 14 milyon liralık vurgun
Emekli bankacının akılalmaz soygun planı. 14 milyon liralık vurgun
Mourinho’dan dev maç öncesi ‘karpuz’ benzetmesi
Mourinho’dan dev maç öncesi ‘karpuz’ benzetmesi
Erbaa‘da cezaevi firarisi üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı
Cezaevi firarisi üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı
Lastik değiştirirken başına bijon anahtarı isabet eden kişi hayatını kaybetti
Lastik değiştirirken başına bijon anahtarı isabet eden kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin 11’leri belli oldu
Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin 11’leri belli oldu