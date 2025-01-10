Marmara denizinde deprem ( 10 Ocak 2025)

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.24'te meydana gelen depremin derinliği 5.9 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak ölçtü.

Saat 12.24'te meydana gelen depremin derinliği 6.83 km olarak kaydetti.

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