Marmara Denizi'nde deprem! (7 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 8.27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 km altında gerçekleşti. Depremin küçüklüğünden dolayı herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 7, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/J0Wa8AiSbh
07.05.2025, 08:07:28 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 12.4 km#Kandilli
DEPREM NEDİR?
Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması nedeniyle oluşur.