Marmara Denizi'nde deprem! (7 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 8.27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 km altında gerçekleşti. Depremin küçüklüğünden dolayı herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

DEPREM NEDİR?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması nedeniyle oluşur.