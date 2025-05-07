Marmara Denizi'nde deprem! (7 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde deprem! (7 Mayıs 2025)

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 8.27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 km altında gerçekleşti. Depremin küçüklüğünden dolayı herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

DEPREM NEDİR?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması nedeniyle oluşur.

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