﻿Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı.
Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi. (İHA)
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