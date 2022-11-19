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Marmara Denizi'nde lodos etkisini devam ediyor

Marmara Denizi'nde lodos, üç gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:54
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Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos etkisini devam ediyor
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Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle üç gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.
Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor. (AA)

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