Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

İHA'nın hablerine göre, Tekirdağ'da etkisini gösteren poyraz nedeniyle hava sıcaklığı aniden düşerken, sert esen rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar yüzünden deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı.
Limanlara yanaşmak için sıra bekleyen gemiler, açıkta demir atarak dalgaların etkisini azaltmasını bekledi. Balıkçı tekneleri ise balıkçı barınağına çekildi. Rüzgarın etkisiyle uçmakta zorluk çeken martılar ise denizin üzerine konarak poyrazın azalmasını bekledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.