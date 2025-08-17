Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı

Merkez üssü Gölcük olan depremde yaşamını yitirenler için Kavaklı sahilinde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Marmara Depremi'nin Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu ifade ederek, 17 Ağustos gecesinde hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Karaloğlu, 17 Ağustos Depremi'nde hem milletin hem de devletin hatalarını görüp dersler çıkardığını dile getirerek, deprem yaşandığında afet yönetiminin 4 ayrı bakanlıkla yönetildiğini hatırlattı.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı.