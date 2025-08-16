Marmara Depremi'nin 26.yıl dönümü: Afet gönüllülüğü konuşulacak

17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıl dönümünde, Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER), anma ve farkındalık amacıyla bir webinar düzenliyor. Küresel iklim değişikliği ve artan deprem risklerinin afet yönetimini daha kritik hale getirdiğine dikkat çekilecek olan etkinlikte alanlarında uzman bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri konuşacak.

Küresel iklim değişikliği ve artan deprem risklerinin afet yönetimini daha kritik hale getirdiğine dikkat çeken düzenleyiciler, "Gönüllüler olmadan afete dirençli toplum olmaz" mesajıyla herkesi sorumluluk almaya çağırıyor.

Belediye program detaylarını şu şekilde duyurdu:

20.00 Açılış

Sunuş Fatma Şanlı MAG-DER YK. Genel Sekreteri

Açılış Konuşması: Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özgür Kaymakoğlu

1. Bölüm (Saat 20.15): Türkiye'de Afet Gönüllüsü Olmak

Moderatör: Afet Mishal MAG-DER 2.Başkanı Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğr. Gör.

Konuşmacılar:

Didem Bulunur Ataköy 7-8-9-10, Kısım Mahalle Afet Koordinatörü. MAG-DER ve ARÇ Üyesi,

Şahika Bodur Ataköy 2.5,6 Kısım Mahalle Afet Koordinatörü MAG-DER Üyesi,

Emina Dede MAG-DER Gençlik Grubu Koordinatörü Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrencisi

2.Bölüm (Saat 21.00): “Dirençlilik ve Sürdürülebilir Afet Gönüllülüğü”

Moderatör: Özden Işık MAG-DER YK. Başkanı Afet Yönetim Uzmanı

Konuşmacı: Prof.Dr. Selma Koç Akgül MAG-DER 2. Başkanı Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr.Üyesi

Tarih: 17.08.2025

Saat: 20.00

Link: https://meet.google.com/fop-xvdu-osq