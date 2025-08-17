Marmara Depremi’nin 26’ncı yılında AFAD'dan açıklama: Sadece o günü değil, ülkemizin deprem gerçeğini de unutmayalım!

AFAD, 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 26'ncı yılında, anma ve farkındalık olması amacıyla, resmi sosyal medya hesabından bir video ile birlikte yazılı açıklama paylaştı. AFAD, paylaştığı videoda, deprem öncesinde ve deprem anında vatandaşların yapması gereken uygulamaları gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü. Depremin üzerinden çeyrek asır geçse de acımız hep taze… Afetler, dünyanın ve ülkemizin yadsınamaz bir gerçeği ve Türkiye bir deprem ülkesi. Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğa kaynaklı afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Depremleri engellemek mümkün değil, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün.