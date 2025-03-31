Marmara derbisinde futbol şöleni! Kocaelispor, Sakaryaspor'a şans tanımadı

1. Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne oldu.

İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor ile İlker Püren'in çalıştırdığı Sakaryaspor, Marmara derbisinde karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan kritik maçta kazanan ev sahibi takım oldu.

Lider Kocaelispor, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

DERBİDE KAZANAN KOCAELİSPOR

Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 22. dakikada Markao ve 36. dakikada Samet Yalçın'ın golleriyle Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın 71. dakikada attığı golle maçı 3-1 kazandı.

SERİ SONA ERDİ

Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte ligde beş maçlık beraberlik serisine son verdi ve galibiyeti aldı.

LİDER, PUANINI 62'YE ÇIKARDI

1. Lig'de lider durumda bulunan Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte ligde 62 puana yükseldi. Sakaryaspor, 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.