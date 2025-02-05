Marmara Forum AVM’ye yönelik “satış” iddialarına ilişkin kritik açıklama

Bakırköy’deki Marmara Forum AVM’ye yönelik çıkan “satış” iddiaları, şirket avukatı tarafından yalanlandı. 135 bin kiralanabilir alanın olduğu ve 300 mağazaya ev sahipliği yapan Marmara Forum AVM’ye ilişkin açıklama yapan şirket avukatı İsmail Serkan Yelgin, "İnternet haber siteleri ve çeşitli platformlarda Marmara Forum AVM’nin satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamakta olup gelinen aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hukuki süreç devam ediyor. Marmara Forum AVM’nin hakim hissedarı halen Gezer Ailesi. Şu aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yok” diye konuştu.

Bankalarla yapılan borç tasfiyesi süreci tamamlanmadan ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağına vurgu yapan Avukat Yelgin “Şirketlerin halihazırdaki ortaklık yapısı ile borç tasfiyelerini gerçekleştirecek durumda” ifadelerini kullandı.

Avukat Yelgin açıklamanın devamında hukuki sürece bağlı kalınarak şirketin sermaye yapısının çok daha güçlü bir hale getirildiğini belirterek, “Şirketin ortaklık yapısında değişikliğe gidildiğine dair yapılan asılsız haberlere itibar edilmemeli. Hukuki sürecin sağlıklı şekilde devamı açısından şirketimizce bu konuda bir açıklama yapılmadan çıkan haberlere itibar edilmemesi kamuoyundan rica olunur" dedi.