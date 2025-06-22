Meteoroloji'den hayati uyarı! Sıcaklıklar tehlikeli seviyede yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Haziran Salı gününden itibaren sıcaklıkların Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir" denildi.

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İSTANBUL 35 DERECE OLACAK

Kronik rahatsızlığı olanlara uyarı yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Hava sıcaklığının İstanbul'da 35, Edirne'de 39, Kırklareli'de 38, Tekirdağ'da 33, Kocaeli'de 36, Sakarya'da 36 ve Yalova'da 35 dereceleri bulacağı kaydedildi.

METEOROLOJİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE 6 İL İÇİN SICAKLIK UYARISI

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, mevsim normallerinin 6 ilâ 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İl merkezlerimizde 24 Haziran ilâ 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Diyarbakır: 41

Şanlıurfa: 41

Mardin: 39

Batman: 41

Siirt: 40

Şırnak: 37

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.