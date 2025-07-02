Marmara neden sallanıyor? Prof. Üşümezsoy'dan açıklama

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaşanan son depremlerle ilgili konuştu.

"İstanbul ya da Marmara’yı etkileyecek büyük bir deprem var mı?" sorusunu yanıtlayan Üşümezsoy, deprem beklediği bölgeyi işaret ederken Gemlik’teki fay hattının 99 depremi ile bağını da açıkladı

Bursa son iki gündür 3.0 büyüklüğünün üstünde sallanıyor. Dün Bursa Gemlik'te meydana gelen 4,2'lik ve 4,0'lık deprem büyük tedirginlik yaratırken bugün yine aynı bölgede 4,3'lük deprem meydana geldi.

Takvim'deki habere göre Prof. Dr. Şenel Üşümezsoy, "Söz konusu depremlerin 23 Nisan'daki İstanbul depreminin artçısı yani stresi" dedi.

Üşümezsoy, "Gerilmemiş ama fay olan kesim orta sırtın Çınar çukuruna bakan orta sırt böyle bir dil gibi uzanan bir yükselti, semer diyelim. Bunun doğu kanalında Çınar çukuruna doğru iniyor. Öbürü de İmralı'ya doğru gidiyor. İşte o kollar bugünkü Gemlik Körfezi'nin kuzey kenarında olan depreme de ulaşıyor. Yani bu Gemlik Körfezi'nin kuzey kenarı olan deprem 23 Nisan depreminin yarattığı stresle olan depremler. 99 depreminde de bu bölgede olan bir dizi artçıları olmuştu" ifadelerini kullandı.

O faylarda kendine göre ikincil faylar kırılıyor. Ama ne Adalar fayında ne orta sırtta ana fay dedikleri yerde hiçbir risk yok. Gemlik Körfezi'nden İznik Gölü'ne doğru giden bir Kuzey Anadolu fayının bir güney kolu var. Orada deprem olabilir. Daha sonra bir Kuzey Anadolu'nun bir başka güney kolu var. Bursa'dan Yenişehir'den geçip Bursa'dan Mudanya'ya Manyas'a doğru giden kol.

Mudanya'daki fay 1855'te kırılmış, iki yanda hem doğuya İnegöl'e hem batıya Ulubat'a doğru giden kesim. Ve bu hale bakıldığı zaman bu deprem Marmara'daki artçılardı.

Yani benim söylediğim Kuzey Marmara'da riskler bitti. 1912'de Tekirdağ Silivri fayı Marmara'da kırıldı. Aynı şekilde onun doğudaki, batıdaki devamı Saros fayı kırıldı. 2014'te Gökçeada'dan başlayıp Limni'ye kadar giden kesim kırıldı. Şimdi olan depremler, Aynaroz Manastırının olduğu Aydos Dağının yamacında olan bir deprem var. Bunları arkadaşlar alıp eyvah Marmara'ya doğru geliyor diyorlar. Aslında Marmara'daki bu son deprem Kumurgaz Çukurundaki fay 6.3. Ondan sonra Tekirdağ önündeki fay Gaziköy'den Gökçeyaka kadar 1912'de 7.4'lük bir depremle kırılmıştı. Ve stres bir yerde boşaldığı zaman bir daha aynı yerde yakın zamanda stres olmaz. Üstelik de Tekirdağ önündeki fay kayma yaptığı için orada stres birikmiyor %50'si kayıyor."

"Yakın zamanda İstanbul ve Marmara çevresinde büyük etki yaratacak bir deprem var mı?" sorusunu da yanıtlayan Şener Üşümezsoy, "Kuzey kenarda yok bu yüzyılımızda. Güney kenarda ise bahsettiğim gibi Bandırma'dan giden bir kesim var. 1737'de kırılmış. Ondan beri bekliyoruz. Belki güneye doğru indiği zaman Ayvacık'a doğru giden kesimde bazı faylar var" dedi.