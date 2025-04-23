Marmara sallandı! İstanbul'daki depremde Boğaz'da dalgalar görüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da 30 dakika içerisinde meydana gelen 6.2, 4.4 ve 4.9 şiddetinde depremler esnasında boğazdan çekilen görüntüler dikkat çekti.

İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri merkezli sarsıntı, çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntılar için alarma geçti.

İstanbul, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

AFAD, depremin Silivri açıklarında, 6.92 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Saat 12.13’te yaşanan sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, AFAD 6.2 olarak duyurdu.

İstanbul'da 30 dakika içerisinde meydana gelen 6.2, 4.4 ve 4.9 şiddetinde depremler esnasında boğazdan çekilen görüntüler dikkat çekti.

Boğaz'daki görüntülerde denizin gidip geldiği görüldü.

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