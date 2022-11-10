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Marmara Üniversitesi 14 personel alacak

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 08:23
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Marmara Üniversitesi 14 personel alacak

Marmara Üniversitesi 14 personel alacak
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Resmi Gazete’de Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, ilahiyat Fakültesi, insan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü ve Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.” Denildi.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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