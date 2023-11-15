MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN 2024 YILI İÇİN İHTİYACI OLAN 30000 LT MOTORİN, 6000 LT KURŞUNSUZ BENZİN

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ



Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin 2024 Yılı için ihtiyacı olan 30000 Lt Motorin, 6000 Lt Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1258163

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2167771450 - 2167771456 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin 2024 Yılı için ihtiyacı olan 30000 Lt Motorin, 6000 Lt Kurşunsuz Benzin b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 Lt Motorin (Diğer) 6.000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (İş Makinaları İçin)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri, Göztepe Yerleşkesi, Başıbüyük Yerleşkesi, Kartal Yerleşkesi, Mehmet GENÇ Külliyesi, R.T.E. Külliyesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Üniversitemiz iş makinelerine teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren başlayıp, 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. İşe başlama tarihi ile 31.12.2024 tarihleri arasında ihtiyaç duyuldukça alım yapılacaktır d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy /İSTANBUL)



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış isteklinin bayilik lisans belgesinin aslı veya noter tastikli sureti verilecektir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



