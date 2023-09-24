MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yayın Tarihi: 24 Eylül 2023 / 00:01

DÜZELTME İLANI

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ



TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/922105 1- İdarenin a) Adresi : Fevzi Çakmak Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üstkaynarca - PENDİK / İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2166254545 - 2166570696 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 15.09.2023 - 4948 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

İnternet haber sitesi : SON SAAT GAZETESİ / 15.09.2023

www.yenicaggazetesi.com.tr / 15.09.2023 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

ç) Süresi/teslim tarihi:

Yüklenici alım konusu malzemeleri teslim programına uygun olarak teslimini sağlamak için sözleşme imzalama tarihinden itibaren idaremizin siparişi doğrultusunda 7 (Yedi) takvim günü içerisinde, ilgili depoya peyder pey sipariş miktarlarının teslimatı yapılacaktır. Teslimat programı 31.03.2024 tarihinde sona erecektir.

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.