Marmara Üniversitesi’nin yeni rektörü belli oldu

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürürken, aynı zamanda köklü kurumun yeni rektörü olarak da sorumluluk üstlenecek.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR KİMDİR?

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Türkiye’nin saygın akademisyenlerinden ve yönetim düşünürlerinden biridir. Lisans eğitimini 1992’de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlayan Okur, 1995’te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001’de ise doktora derecesini alarak akademik yolculuğunu taçlandırmıştır.

1993 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde akademik görev yapan Okur, 2016’da Doçent, 2021’de ise Profesör unvanını almıştır. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürütmüş, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak fakültenin akademik liderliğini üstlenmiştir.

2018-2021 yılları arasında yürüttüğü MÜSEM Müdürlüğü, onun için sadece bir idari görev değil; üniversitedeki bilgi ve birikimin topluma kazandırıldığı, eğitim ve yaşam arasında güçlü bir köprü kurulduğu bir dönem olmuştur.

60’tan fazla lisansüstü tez yönetmiş, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında dersler vermiştir. Bunun yanında, çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla bilim dünyasına katkılar oluşturmuştur.

Akademik kimliğinin yanı sıra reel sektörde de aktif rol alan Okur; yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici yetiştirme-geliştirme faaliyetleri ile iş dünyasına da yön vermektedir.

Toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bir isim olan Okur, 15’e yakın sivil toplum örgütünde (vakıf ve dernek) kurucu veya yönetici olarak yer almış; 2011-2013 yıllarında SETA’da, 2019’dan itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak katkı sunmuştur. Ayrıca 2013’ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürmektedir.

Akademik derinliği, reel sektöre kattığı vizyonu ve toplumsal sorumluluk alanındaki öncü çalışmalarıyla Prof. Dr. Mehmet Emin Okur; bilim, iş dünyası ve sivil toplumun kesişim noktasında güçlü bir lider ve ilham kaynağı olarak yoluna devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.