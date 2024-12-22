Marmara ve Akdeniz'de peş peşe deprem (22 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: AA
Marmara ve Akdeniz'de peş peşe deprem (22 Aralık 2024)

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilirken, Marmara Denizi'nde de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Datça ilçesine 283,07 kilometre mesafede olan depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

PEŞ PEŞE DEPREM

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı saat 15.08'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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