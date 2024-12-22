Marmara ve Akdeniz'de peş peşe deprem (22 Aralık 2024)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla'nın Datça ilçesine 283,07 kilometre mesafede olan depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-22
Saat:14:53:12 TSİ
Enlem:34.62556 N
Boylam:25.60639 E
Derinlik:9.08 km
Detay:https://t.co/CjxsdethEJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
PEŞ PEŞE DEPREM
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı saat 15.08'de kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [16.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2024-12-22
Saat:15:08:13 TSİ
Enlem:40.81833 N
Boylam:27.95222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/AJ5PWmSBsj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi