Marmarabirlik, Mudanya’ya zeytinyağı fabrikası kuracak

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, projeyle ilgili detayları Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine aktardı. Kent Konseyi heyeti, Başkan Yıldız'a yeni görevinde başarılar diledi.

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Ziyaret sırasında, zeytin tarımının ve üretiminin bilimsel hale getirilmesi konusundaki araştırma, geliştirme ve teknik personel yetiştirme amacı taşıyan projelerini anlatan Yıldız, Mudanya'da zeytinyağı fabrikası yapılması konusundaki çalışmalarını da aktardı. Yapılacak modern yağhanede ilk sıkımın bu yıl içinde gerçeklemesi bekleniyor.

ZEYTİNCİLİK LİSESİ YOLDA

Marmarabirlik'in eğitime yönelik önemli projelerinden biri olan "Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi" de gündemdeki yerini koruyor. Eğitim projesi kapsamında, okulun yanı başında bir zeytinyağı üretim tesisi ve Ar-Ge laboratuvarı kurulması da planlanıyor.