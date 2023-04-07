Marmarabirlik'ten ortaklarına bayram öncesi ödeme

Marmarabirlikten yapılan açıklamaya göre, kampanya döneminde 1 milyar 362 milyon lira tutarında 55 bin 500 ton ürün alan Marmarabirlik, bugüne kadar ortaklarına 1 milyar 11 milyon lira ödedi.

Ürün bedelinin yüzde 50'sini kampanya sürecinde peşin ödeyen kurum, 3 Mart'ta da ödeme yaptı.

Marmarabirlik, kalan ürün bedelinin tamamını Ramazan Bayramı öncesi ödeyecek. Ürün bedelleri, 14 Nisan Cuma günü saat 00.00'dan itibaren ortakların Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yapılacak 351 milyon lira ödemeyle ortaklarına borçlarının kalmayacağını bildirdi.

Bu kampanya döneminde 1 milyar 362 milyon lira ürün bedeli, 110 milyon lira kimyasal gübre dağıtımı, 60 milyon lira zirai ilaç olmak üzere 1 milyar 532 milyon lira nakit çıkışı olduğunu belirten Asa, "Şartların zorlanmaması gerekir. Eğer Marmarabirlik'in düzenli bir şekilde üreticiye destek vermesini istiyorsak kurumun mali yapısı güçlü olmalıdır. Mali yapısı ne kadar güçlü olursa üreticisine o kadar çok destek olur." ifadesini kullandı.

Asa, Marmarabirlik'in son 20 yılın en yüksek rekoltesinin yaşandığı 2022-2023 alım kampanyasında üreticiye sıkıntı yaşatmadan 55 bin 500 ton ürün aldığını kaydetti.

Üreticileri mağdur etmeden kampanya süreçlerini yönettiklerini vurgulayan Asa, hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarla bu yıl 2,5 milyar lira ciro hedeflediklerini belirtti.