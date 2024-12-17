Marmara'da 6.5 şiddetinde deprem olursa hangi ilçe ne kadar etkilenecek?

İçelli, Marmara’daki olası büyük bir depremin nasıl bir etki yaratacağına dair hesaplamalarını paylaştı.

Serkan İçelli, Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu ancak bunun hemen olmayacağını belirtti. Deprem uzmanı, “Marmara’da deprem olmayacak demiyoruz” diyerek bölgedeki sismik aktivitelerin uzun vadeli süreçlerde kendini göstereceğini ifade etti.

İçelli, 7 şiddetinde bir depremin olma olasılığının %47-48 civarında olduğunu, fakat bunun yakın bir zaman diliminde gerçekleşmeyeceğini söyledi.

6.5 Büyüklüğünde depremde hangi ilçeler ne kadar etkilenir?

Serkan İçelli, yaptığı paylaşımla, 6.5 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul ve çevresindeki ilçelerde yaratacağı etkileri de açıkladı. İçelli, bu büyüklükteki bir depremin İstanbul'daki ilçelerde nasıl bir yıkım ve hasar yaratacağına dair detaylı hesaplamalar yaptı: