Marmara'da 6.5 şiddetinde deprem olursa hangi ilçe ne kadar etkilenecek?

İçelli, Marmara’daki olası büyük bir depremin nasıl bir etki yaratacağına dair hesaplamalarını paylaştı.
Serkan İçelli, Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu ancak bunun hemen olmayacağını belirtti. Deprem uzmanı, “Marmara’da deprem olmayacak demiyoruz” diyerek bölgedeki sismik aktivitelerin uzun vadeli süreçlerde kendini göstereceğini ifade etti.
İçelli, 7 şiddetinde bir depremin olma olasılığının %47-48 civarında olduğunu, fakat bunun yakın bir zaman diliminde gerçekleşmeyeceğini söyledi.
6.5 Büyüklüğünde depremde hangi ilçeler ne kadar etkilenir?
Serkan İçelli, yaptığı paylaşımla, 6.5 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul ve çevresindeki ilçelerde yaratacağı etkileri de açıkladı. İçelli, bu büyüklükteki bir depremin İstanbul'daki ilçelerde nasıl bir yıkım ve hasar yaratacağına dair detaylı hesaplamalar yaptı:
İstanbul Merkez: İstanbul’un merkez ilçeleri, özellikle Fatih, Beyoğlu, Şişli gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde büyük hasar görebilir. Bu bölgelerdeki eski binalar, yapısal zayıflıkları nedeniyle ciddi şekilde etkilenebilir.
Avrupa Yakası: Beşiktaş, Bakırköy, Zeytinburnu gibi yoğun nüfuslu bölgeler, depremin etkisiyle büyük risk altında olabilir. Buralarda eski ve yüksek binaların yıkılma riski çok daha yüksektir.
Asya Yakası: Kadıköy, Kartal, Pendik gibi ilçeler de benzer şekilde ağır hasar görebilir. Özellikle Kadıköy gibi merkezi bölgelerdeki binaların yaşlılığı ve zemin yapıları nedeniyle büyük kayıplar yaşanabilir.
Silivri ve Çatalca: Depremin merkezi bu ilçelere yakın olursa, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde de yer hareketi daha şiddetli hissedilebilir. Bu bölgelerdeki tarıma dayalı yapılar ve kırsal yerleşim yerlerinde daha büyük yıkımlar yaşanabilir.
Büyükçekmece ve Küçükçekmece: Her iki ilçede de özellikle eski binalarda ağır hasar olasılığı yüksektir. Ayrıca Marmara Denizi’ne olan yakınlıkları nedeniyle, deniz seviyesinin yükselmesi gibi ikincil etkiler de bu ilçeleri riske atabilir.