Marmara'da bugün her şey tersine dönecek. Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Güneşli havaya aldanmayın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmara'da bugün her şey tersine dönecek. Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Güneşli havaya aldanmayın

Marmara bölgesi için meteorolojik uyarı geldi. Ukrayna ve Kırım hattı üzerinden gelen soğuk hava dalgası, bu geceden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak. Yetkililer, özellikle Marmara’da yaşayan vatandaşları sert poyraza ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyardı.

Marmara’da soğuk hava alarmı! Ukrayna ve Kırım’dan gelen dalga, poyrazla birleşip sıcaklıkları 15 dereceye düşürecek. Yarın kalın giysilerle hazırlıklı olun, yetkililer uyarıyor.

Türkiye, Ukrayna ve Kırım üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi, bu dalgadan ilk etkilenecek bölgeler arasında. Meteoroloji yetkilileri, özellikle bu geceden itibaren sert poyraz ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyardı.

r1.jpg

Salı gününden beri hissedilen poyraz, bu gece etkisini artırarak adeta fırtınaya dönüşecek. Gece sıcaklıkları 15 dereceye kadar gerileyecek, yarın ise soğuk hava bölgenin tamamını saracak.

Yarın dışarı çıkacakların kalın kıyafetlerle hazırlıklı olması gerekiyor. Meteorolojik kaynaklar, rüzgarın saatte hızının yer yer 50 kilometreyi aşabileceğini belirtiyor.

Soğuk havanın hafta sonuna kadar Marmara’da etkili olacağı, özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerinde sis oluşabileceği öngörülüyor. Yetkililer, ani hava değişiminin sağlık sorunlarına yol açmaması için kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaya çağırıyor.

r2.jpg

Poyraz, Türk kültüründe kuzeydoğudan esen serin ve kuru rüzgar olarak bilinir. Doğanın gücünü simgeleyen bu rüzgar, Marmara’da günlük yaşamı etkileyecek kadar kuvvetli esecek. Bölgedeki tarım ve denizcilik faaliyetleri de bu hava koşullarından etkilenebilir. Vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

pppp.jpg

Son Haberler
Seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı!
Seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı!
Ter Stegen adım adım Galatasaray'a
Ter Stegen adım adım Galatasaray'a
Kırmızı Bülten’le aranan 5 firari Gürcistan’da enselendi: Türk Polisi'nden kaçış yok! Bakan Yerlikaya duyurdu
Kırmızı Bülten’le aranan 5 firari Gürcistan’da enselendi! Yerlikaya duyurdu...
Yaz geldi! Büyük korku hortladı! Ölümcül tehlikeye karşı üç silah! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
Yaz geldi! Büyük korku hortladı! Ölümcül tehlikeye karşı üç silah! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
Anadolu Efes final için Beşiktaş Fibabanka 'devam' demek için parkede!
Anadolu Efes final için Beşiktaş 'devam' demek için parkede!