Marmara'da bugün her şey tersine dönecek. Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Güneşli havaya aldanmayın

Marmara’da soğuk hava alarmı! Ukrayna ve Kırım’dan gelen dalga, poyrazla birleşip sıcaklıkları 15 dereceye düşürecek. Yarın kalın giysilerle hazırlıklı olun, yetkililer uyarıyor.

Türkiye, Ukrayna ve Kırım üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi, bu dalgadan ilk etkilenecek bölgeler arasında. Meteoroloji yetkilileri, özellikle bu geceden itibaren sert poyraz ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyardı.

Salı gününden beri hissedilen poyraz, bu gece etkisini artırarak adeta fırtınaya dönüşecek. Gece sıcaklıkları 15 dereceye kadar gerileyecek, yarın ise soğuk hava bölgenin tamamını saracak.

Yarın dışarı çıkacakların kalın kıyafetlerle hazırlıklı olması gerekiyor. Meteorolojik kaynaklar, rüzgarın saatte hızının yer yer 50 kilometreyi aşabileceğini belirtiyor.

Soğuk havanın hafta sonuna kadar Marmara’da etkili olacağı, özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerinde sis oluşabileceği öngörülüyor. Yetkililer, ani hava değişiminin sağlık sorunlarına yol açmaması için kronik rahatsızlığı olanları dikkatli olmaya çağırıyor.

Poyraz, Türk kültüründe kuzeydoğudan esen serin ve kuru rüzgar olarak bilinir. Doğanın gücünü simgeleyen bu rüzgar, Marmara’da günlük yaşamı etkileyecek kadar kuvvetli esecek. Bölgedeki tarım ve denizcilik faaliyetleri de bu hava koşullarından etkilenebilir. Vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli önlemleri alması önem taşıyor.