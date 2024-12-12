Marmara'da hissedilen deprem! 3 il sallandı (12/12/2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmara'da hissedilen deprem! 3 il sallandı (12/12/2024)

EMSC verilerine göre Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilen 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Ege Denizi/Saros Körfezi olduğunu duyurdu.

EMSC verilerine göre Marmara Bölgesi'nde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. 4.5 şiddetindeki depremin merkez üssü henüz belirlenemezken, sarsıntının Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Ege Denizi/Saros Körfezi olduğunu duyurdu. Buna göre 4.6'lık deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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