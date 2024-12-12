Marmara'da hissedilen deprem! 3 il sallandı (12/12/2024)

EMSC verilerine göre Marmara Bölgesi'nde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. 4.5 şiddetindeki depremin merkez üssü henüz belirlenemezken, sarsıntının Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Ege Denizi/Saros Körfezi olduğunu duyurdu. Buna göre 4.6'lık deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.