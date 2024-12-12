Marmara'da hissedilen deprem! 3 il sallandı (12/12/2024)

EMSC verilerine göre Marmara Bölgesi'nde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. 4.5 şiddetindeki depremin merkez üssü henüz belirlenemezken, sarsıntının Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedildiği öğrenildi.
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Ege Denizi/Saros Körfezi olduğunu duyurdu. Buna göre 4.6'lık deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 12, 2024
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/wnu7okuFhZ
12.12.2024, 14:34:52 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 14.5 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 12, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km
Detay:https://t.co/z0z0JdbW0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi