Marmara'dan sonra Karadeniz'de de görüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmara'dan sonra Karadeniz'de de görüldü

Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesi, denizde oluşan müsilaj tabakasıyla gündeme geldi.

Marmara Denizi'nde daha önce yaşanan müsilaj sorunu, şimdi de Karadeniz'in mavi bayrak ödüllü Akçakoca plajlarını etkisi altına aldı. Tatilcilerin uğrak noktası olan bu bölgede, deniz yüzeyinde beyaz ve yapışkan bir tabaka halinde beliren müsilaj, liman çevresinde yoğunlaşarak dikkatleri üzerine çekti.

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Bayram tatilini Akçakoca'da geçirmeyi tercih eden tatilciler, bekledikleri mavi deniz yerine müsilajla kaplı sahillerle karşılaştı. Rüzgarın da etkisiyle sahil boyunca yayılan müsilajın temizlenmesi için yetkililer tarafından çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

MÜSİLAJ NEDİR, NASIL TEMİZLENİR?

Müsilaj, deniz ekosistemlerinde görülen ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşan yapışkan, jelimsi bir madde olarak tanımlanabilir. Genellikle fitoplanktonların aşırı üremesi sonucu meydana gelen bu madde, deniz sıcaklığının artması ve deniz suyundaki besin maddelerinin yoğunlaşması gibi koşullar altında oluşur.

Müsilajın temizlenmesi süreci, öncelikle sorunun kaynağının belirlenmesini gerektirir. Bu, deniz suyundaki azot ve fosfor gibi besin maddelerinin miktarının azaltılmasını ve atıkların etkin bir şekilde arıtılarak denize bırakılmasını içerir. Deniz yüzeyinde biriken müsilajın mekanik yöntemlerle toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi de gereklidir. Türkiye'de özellikle Marmara Denizi'nde ciddi bir sorun haline gelen müsilaj, çevre ve şehircilik bakanlığının koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı temizlik çalışmaları ile ele alındı.

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