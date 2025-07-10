Marmara’nın en büyük doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmara’nın en büyük doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

Marmara Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü İznik Gölü’nü besleyen Çakırca Deresi kurudu, ekosistem çöktü. Kuraklık gölde çekilmeye yol açarken, tarımla geçinen bölge halkı çaresiz. Doğal yaşam ve tarım tehdit altında.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan ve İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi tamamen kurudu. Uzun süredir yağış almayan bölgedeki kuraklık, hem dereyi hem de gölü tehdit eder hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Fikret Sağır; derenin kurumasıyla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü belirterek " Bizim deremizde bir sürü balık ve canlı vardı. Kurumanın etkisiyle hepsi öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde. Suyumuz tamamen bitti, Çakırca Deresi mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

İznik Gölü'nü besleyen en büyük su kaynaklarından biri olan Çakırca deresinin kuruması İznik Gölü'nde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Tarımla uğraşan bölge halkı ne yapacağını kara kara düşünüyor

İZNİK GÖLÜ

Marmara Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölüdür. tektonik bir tatlı su gölüdür. En büyükleri kuzeydoğudaki Karasu ve güneybatıdaki Sölöz olmak üzere, derelerin göle girdiği noktalarda küçük deltalar ve geniş sazlıklar oluşmuştur. Gölü besleyen derelerin gölle buluştuğu noktalarda küçük sazlıklar ve deltalar var. Gölün çevresi piknik sahaları, turistik tesisler, gezi alanları ve florası çok zengin bitki örtüsüyle kaplıdır. Karsak Deresi gölün fazla sularını 15 km uzaklıktaki Marmara Denizi'nde Gemlik körfezine ulaştırır.

Marmara’nın en büyüğü doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

Marmara’nın en büyüğü doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

Marmara’nın en büyüğü doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

Marmara’nın en büyüğü doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

Marmara’nın en büyüğü doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

Marmara’nın en büyüğü doğal gölüydü! Kuraklık vurdu derede hayat bitti

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