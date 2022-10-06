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Marmaray arızalandı. Yüzlerce yolcu mağdur oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait Marmaray‘da arıza yaşandı. Sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:37
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Marmaray arızalandı. Yüzlerce yolcu mağdur oldu

Marmaray arızalandı. Yüzlerce yolcu mağdur oldu
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“Pendik – Havalimanı Metrosu’nda metro kimin” tartışmalarının sürdüğü günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait Marmaray’da arıza yaşandı. Metro Üsküdar istasyonuna geldiği sırada arızalandı. Sabah erken saatlerde işe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı.

YERİNE GELENLER DE DOLU GELDİ

Arızalanan metronun ‘servis dışı’ alınmasının ardından yerine gelen iki metro da neredeyse tamamen dolu geldi ve vatandaşlar gelen araçlara da binemedi. Ayrıca bozulan aracın yerine gelen aracın da dura kalka ilerlediği hatta duraklar arasında da durduğu görüldü.

İBB BUGÜN ÜCRETSİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce aldığı kararla 6 Ekim’de İstanbul’un kurtuluşu sebebiyle ulaşımı ücretsiz olacağını duyurmuştu. Bakanlık ise 6 Ekim’de ücret alamaya devam ediyor.

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