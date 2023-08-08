Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?

Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında 2024 yılının Ocak ayına kadar geçerli olacak toplu taşıma zam oranı belli oldu. Böylelikle metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, İETT, minibüs ve taksi ücretlerine de zam gelecek. Peki, İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

İstanbul'un diğer bir ulaşım vasıtalarından Marmaray'ın güncel bilet fiyatları şu şekildedir;

En kısa mesafe tam bilet 9.90, (15 TL'ye yükseldi)

En uzun mesafe tam bilet 21.91 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL METROBÜS ÜCRET TARİFESİ

İstanbullu vatandaşların sıklıkla kullandığı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüsün güncel ücret tarifesi şu şekildedir;

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL’den 22,25 TL'ye yükseldi.

Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir.

İSTANBUL TAKSİ ÜCRET TARİFESİ

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRET TARİFESİ

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA İETT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi.