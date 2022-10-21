﻿Marmaray seferleri normale döndü

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz, Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." ifadesine yer verildi.
Daha sonra yapılan bir başka paylaşımda ise Marmaray trenlerinin saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlandığı, seferlerin normale döndüğü belirtildi.
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