﻿Marmaray seferleri normale döndü

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz, Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." ifadesine yer verildi.

Daha sonra yapılan bir başka paylaşımda ise Marmaray trenlerinin saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlandığı, seferlerin normale döndüğü belirtildi.