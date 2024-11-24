Marmaray'da bir kişi intihar etti... Seferler durduruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da bir kişi intihar etti... Seferler durduruldu

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Seferler ise geçici olarak durduruldu.

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisine de yer verildi.

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında bir intihar girişimi gerçekleşti. İstasyondaki bir kişinin, trenin önüne atlayarak intihar ettiği belirtildi.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Son Haberler
Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama! Aşk pozlarına beğeni yağdı
Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama! Aşk pozlarına beğeni yağdı
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
Kaza peş peşe geldi, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz duruma geldi
Kaza peş peşe geldi, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz duruma geldi
İktidara yakın medya duyurdu... Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı
İktidara yakın medya duyurdu... Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı
Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi
Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi