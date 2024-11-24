Marmaray'da bir kişi intihar etti... Seferler durduruldu

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Seferler ise geçici olarak durduruldu.

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Marmaray tarafından yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisine de yer verildi.

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında bir intihar girişimi gerçekleşti. İstasyondaki bir kişinin, trenin önüne atlayarak intihar ettiği belirtildi.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."