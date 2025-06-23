Marmaray’da bir kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor

Kaynak: İHA
Marmaray’da bir kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray’ın Ataköy durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

İstanbul Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

İstanbul Marmaray Ataköy durağında erkek şahıs trenin önüne atladı. Tren dururken, yolcular boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alarak vatandaşlar trenden uzaklaştırıldı. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.

Marmaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
İsrail bir kez daha Fordow’u vurdu
İsrail bir kez daha Fordow’u vurdu
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
CHP'li Bulut Erdoğan'ı kendi silahıyla vurdu. Öyle bir hesap yaptı ki ortalık alev aldı
CHP'li Bulut Erdoğan'ı kendi silahıyla vurdu. Öyle bir hesap yaptı ki ortalık alev aldı
Bir ot, kadını canından etti!
Bir ot, kadını canından etti!
Kabızlığa karşı gizli silah! Tek dilimle sindirim devrimi
Kabızlığa karşı gizli silah! Tek dilimle sindirim devrimi