Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Kaynak: İHA
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, geçtiğimiz akşam saat 21.30 civarında kendini seyir halindeki trenin altına atarak yaşamına son verdi.

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, trenin altında kalan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay nedeniyle Marmaray seferleri yaklaşık bir saat süreyle durduruldu.

Dikkat çeken bir detay ise, bir ay önce aynı yerde benzer bir intihar vakasının yaşanmış olmasıydı. Olayla ilgili açıklama yapan Durmuş Maraklı, "Saat 21.30 civarında bir erkek vatandaş, kendisini trenin altına atarak intihar etti. Bu şekilde yaşamını yitirdi" dedi.

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