Marmaray'da bir kişi yaşamına son verdi

Marmaray'ın Yenikapı durağında bir kişi yaşamına son verdi. Resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Marmaray, seferlerinin Kazlıçeşme-Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağını açıkladı.
Marmaray'ın paylaşımında şunlar kaydedildi:
"Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."(AA)
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