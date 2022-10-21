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Marmaray'da bir kişi yaşamına son verdi

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi yaşamına son verdi. Seferler Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:27
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Marmaray'da bir kişi yaşamına son verdi

Marmaray'da bir kişi yaşamına son verdi
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Marmaray'ın Yenikapı durağında bir kişi yaşamına son verdi. Resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Marmaray, seferlerinin Kazlıçeşme-Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağını açıkladı.

Marmaray'ın paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."(AA)

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