Marmaray'da çocuklarının yanında babaya saldıran 2 şüpheli yakalandı

Maltepe'de Marmaray'da yolcular arasında çıkan bir tartışmada çocuklarıyla yolculuk eden babaya saldıran iki kişi gözaltına alındı. Yanındaki iki çocuğuyla yolculuk eden baba, çıkan tartışmada iki kişinin saldırısına uğramıştı, görüntüler tepki çekmişti.

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada başka iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu'nda indi.

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlik görevliler girerken, korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler tepki çekmişti.

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. serbest bırakılırken, E.D'nin işlemleri devam ediyor.