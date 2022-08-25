25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Marmaray'da haftasonu sefer saatleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray’da 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonu seferlerinin 01.30’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:54
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:55
Takip Et

Marmaray'da haftasonu sefer saatleri uzatıldı

Marmaray'da haftasonu sefer saatleri uzatıldı
+
Aa
-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 saatleri arasında işletmecilik yapıldığı ve gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi kapsamında 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin 01.30’a kadar uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada, “Marmaray’da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla, Gebze’ den Halkalı’ ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı’ dan Gebze’ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze’den kalkan son sefer 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son tren de 03.16’da varış istasyonuna ulaşacak. Marmaray’ da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor” denildi.

MARMARAY’DA 747 MİLYONU AŞKIN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

76 kilometre uzunluğunda, 43 istasyona sahip Marmaray ile Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya düştüğü belirtilen açıklamada, günde ortalama 492 bin yolcuya hizmet veren Marmaray’da bazı günlerde yolcu sayısı 648 bine kadar ulaştığı kaydedildi. Marmaray’da 24 Ağustos 2022 tarihine kadar toplam 747 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildiği bildirilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“2022 yılında Marmaray ile yaklaşık 157 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Marmaray, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz ulaşımı sağlamasıyla yalnızca İstanbul’un kent içi ulaşımını desteklemekle kalmıyor yüksek hızlı treni kullanan yolcuların Avrupa yakasına seyahatlerini sağlıyor. ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesinin önemli bir ayağı olan Asrın Projesi Marmaray, yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yapılmasını sağlayarak denizyolu aktarmasını ortadan kaldırıyor, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nden bugüne kadar 2 bin 90 yük treni geçerken, bu trenlerden 1096’si Avrupa yönüne, 994’si ise Asya yönüne geçti.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.