Marmaray'da intihar! Seferler durdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da intihar! Seferler durdu

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir vatandaşın intihar ettiği iddia edildi. Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir vatandaşın intihar ettiği iddia edildi.

Yurttaşın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

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