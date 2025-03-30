Marmaray'da intihar! Seferler durdu

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir vatandaşın intihar ettiği iddia edildi.
Yurttaşın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) March 30, 2025
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.