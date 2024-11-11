Marmaray'da silah sesi! Güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da silah sesi! Güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu vurdu

Kadıköy'deki Marmaray istasyonunda çıkan tartışmada güvenlik görevlisi bir yolcuyu vurdu.

Kadıköy Bostancı'da Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi bir yolcu arasında tartışma çıktı. Silahını çıkaran güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu bacağına nişan alarak vurdu. Polisler güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

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Kadıköy'de Bostancı Marmaray​ durağında yolcu ve güvenlik görevlisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma​ çıktı. Marmaray istasyonu turnikelerinde çıkan arbedede güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu.

Güvenlik görevlisi M.T. ile yolcu A.A.'yı bacağından vurması üzerine vatandaşların yaptığı ihbarla istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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