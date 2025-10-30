İstanbul'un Pendik ilçesindeki Pendik Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu! - Resim : 1

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında istasyonda başlayan tartışma Marmaray hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü.

Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu! - Resim : 2

Grubun birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırdığı anları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu! - Resim : 3

Görüntülerde, iki grubun birbirine küfrettiği, koltukların üstüne çıkarak tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor