Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga

İstanbul Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga

DHA’nın haberine göre, kavga, önceki gün akşam saatlerinde Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi. Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle, trende hasar oluştuğu öğrenildi.

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