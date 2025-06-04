Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden flaş karar!

İstanbul'daki Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda kadın yolcuya hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle diğer yolcuların müdahalesi ile çıkan olaylar sırasında D.E'ye yumruk attığı için tutuklanan E.D. tahliye oldu.

İddiaya göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında tartışma çıktı. D.E. yine mağdur genç kızın ifadesine göre başörtüsü sebebiyle genç kıza hakaret etti. Bunu duyan diğer yolcular D.E.'ye tepki gösterdi. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken. E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, E.D. avukatının bugün tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye oldu. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre, E.D. hakkındaki tutuklama tedbiri sona erdirildi. E.D ve İ.A. hakkında yayında çocukları bulunan D.E. darp suçundan, D.E. hakkında ise genç kıza başörtüsünden dolayı hakarette bulunma suçundan soruşturma yürütülüyor.