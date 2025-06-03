Marmaray'daki yumruk olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Başörtüsüne hakaret etmiş!

Marmaray'da yer verme tartışması nedeniyle çocuklarının yanında darbedilip burnu kırılan Deniz E.(50)'nin olay öncesinde tartıştığı Zehra A. (19)'nın ifadesi ortaya çıktı.

Zehra A. ifadesinde "Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum' dedi. 'özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hakaret içerikli konuşmalar yaptı. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım" dediği öğrenildi.

Deniz E.'nin şikayet üzerine gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Deniz E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D., Deniz E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yer tartışmasının başladığı anlarda Deniz E.'nin genç kadına hakaret ettiği iddia edildi. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, Zehra A.'nın Marmaray'dan ağlayarak indiği anlar yer aldı.

HAKARET ETTİ

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Deniz E.'nin Marmaray'a binerken tartıştığı Zehra A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, "Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım" dedi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Zehra A.'nın , olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Marmaray'daki tartışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Zehra A.'nın ağlayarak Marmaray'dan çıktığı anlar yer aldı.