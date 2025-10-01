Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Marmaray’ın yükünü hafifletecek "İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi"nin ihale ilanına bu yıl içinde çıkılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un lojistik kapasitesini kökten değiştirecek bir proje için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi"nin ihale ilanına bu yıl içinde çıkılacağını belirterek, yeni hattın yüksek kapasiteli yük taşımacılığına uygun olacağını vurguladı.

Yeni hat, halihazırda Marmaray'ın üzerindeki yoğun yükü hafifletecek ve İstanbul'un Avrupa ile Asya arasındaki stratejik lojistik gücünü artıracak.

ORTA KORİDOR VE AVRASYA VİZYONU

Kazakistan’ın Almatı kentinde katıldığı bir forumda konuşan Bakan Uraloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim krizi nedeniyle Orta Koridor’un stratejik öneminin arttığını belirtti. Orta Koridor'un, Çin’den Avrupa’ya en kısa bağlantıyı sağlayarak milyarlarca dolarlık tasarruf imkanı sunduğunu ifade etti.

Dünya Bankası verilerine göre, 2030 yılına kadar Çin-AB ticaretinde yüzde 30 artış beklendiğini kaydeden Uraloğlu, Türkiye’nin bu vizyonda "doğal köprü" konumunda olduğunu söyledi.

Bakan, ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan iş birliğiyle temeli atılan Zengezur Demiryolu Hattı’nın da 224 kilometrelik Türkiye kesimiyle Hazar ile Akdeniz arasında yeni ve önemli bir güzergâh oluşturacağını hatırlattı. Bu projelerin, "Büyük Avrasya" vizyonunun sadece ulaşım değil, aynı zamanda bölge barışı ve iş birliği açısından da kilit rol oynadığını vurguladı.