﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)
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