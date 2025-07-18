Marmaris Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Marmaris Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı

Marmaris Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. 2 bin kişilik aşure dağıtımına katılan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Aşurelerimizle birlikte sevgimizi de paylaştık. Muharrem ayının hepimize birlik ve bereket getirmesini, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Marmaris Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü düzenledi. Belediye aşçıları tarafından hazırlanan 2 bin kişilik aşure, Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara ikram edildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün katıldığı etkinliğe tatilciler de yoğun ilgi gösterdi.

"AŞURELERİMİZLE BİRLİKTE SEVGİMİZİ DE PAYLAŞTIK"

Bir süre kazanın başına geçerek aşure dağıtan Başkan Ünlü, "Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliğimizde, dayanışma ve paylaşmanın simgesi aşureyi yurttaşlarımıza ikram ettik. Aşurelerimizle birlikte sevgimizi de paylaştık. Muharrem ayının hepimize birlik ve bereket getirmesini, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Birliğimiz, dirliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz daim olsun" dedi.

Marmaris Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı

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