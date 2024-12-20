Marmaris Belediyesi, okul yolunu güvenli hale getirdi

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje, hem mahalle sakinlerinin hem de okula giden çocukların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Eskiyen köprülerin yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni köprülerin yapılması çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, Turgut Mahallesi'nde dere üzerine 14 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde yeni bir köprü yerleştirdi. Mahalle sakinleri ve Muhtar Ümit Kaya'nın talebi üzerine başlatılan proje kapsamında, Makine Araç Parkı ekipleri tarafından imal edilen köprü, dün vinç yardımıyla yerine yerleştirildi.

Yeni köprü, özellikle çocukların okul yolunu kısaltarak okula daha güvenli ulaşmalarını sağlayacak. Turgut Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler için büyük önem taşıyan köprü, aynı zamanda mahalle merkezine daha sağlıklı bir ulaşım imkanı sunacak.

Turgut Mahalle Muhtarı Ümit Kaya, yeni köprünün mahalle sakinlerine sağladığı faydayı vurgulayarak, "Bu köprü, mahallemizin merkezine daha sağlıklı bir bağlantı sağladı. Özellikle çocuklarımızın okula gitmek için kullandığı yol, artık çok daha güvenli. Belediye Başkanımız Acar Ünlü ve Belediye ekiplerine, Turgutlu vatandaşları adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni köprü çalışması, Marmaris Belediyesi'nin ulaşım altyapısını güçlendirme ve mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırma çalışmalarının bir parçası olarak devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Söğüt Mahallesi'nde yeni yapılan yol üzerine de demir korkuluklar yerleştirilerek güvenlik önlemleri artırıldı.