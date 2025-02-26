Marmaris Belediyesi Ramazan geleneğini bozmadı

Yaklaşık 2 bin 400 aileye verilecek destek paketleri, muhtarlıklara ulaştırılmak üzere hazırlandı.

Öte yandan, Marmaris Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Erkan Işıksal Spor Tesisleri’nin yanında yer alan mutfaktan da günde 3 çeşit yemek dağıtımı yapacak. Ramazan ayı süresince her gün saat 16.00’da gerçekleştirilecek yemek dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, yemek kaplarıyla birlikte gelerek belediye aşçıları tarafından yapılan yemeklerden alabilecek. Ayrıca iftar yemeğine katkı sunmak isteyen yardımsever vatandaşlar da "444 55 48" numaralı telefondan dahili "4567" ve "4580’den bilgi alabilecek.