Marmaris Belediyesi yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Marmaris Belediyesi yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor

Marmaris Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Kale bölgesi ve yürüyüş yolunda yapılan bakım, onarım ve boyama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Marmaris Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin sezon hazırlıkları devam ediyor. Yıl boyu sürdürdükleri bakım, onarım ve boyama çalışmalarını yağmurlu havaların sona ermesiyle yoğunlaştıran ekipler, turistlerin ilgi gösterdiği noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi Kale’nin merdivenlerini boyayan ekipler bölgeyi turist ziyaretlerine hazır hale getirdi. Öte yandan, Marmaris’ten İçmeler’e uzanan yürüyüş yolunda da aydınlatma direklerini boyayarak estetik bir görünüm sağladı.

"MÜDÜRLÜKLERİMİZ HUMMALI BİR BİÇİMDE ÇALIŞIYOR"

Marmaris’i her alanda yeni sezona hazırlamak için çaba gösterdiklerini söyleyen Marmaris Belediyesi yetkilileri, "Temizlik, fen, park bahçeler, makine ikmal ve diğer müdürlüklerimiz hummalı bir biçimde çalışıyor. Hem kent yaşayanlarımızın hem de misafirlerimizin gönül rahatlığıyla bir yaz geçirmesi için Marmaris’i hazır hale getiriyorlar" açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediyesi yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor

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